Tir sbatte sul cavalcavia. Caos in via Ravegnana: strada chiusa per ore. Altro colpo alla viabilità

Caos al sottopasso di Pieve Acquedotto in via Ravegnana ieri mattina poco dopo le 9. Quando, vicino al casello dell’A14, un Tir diretto verso la città prima sbatte contro l’asse sommitale orizzontale del cavalcavia dell’autostrada, poi sbanda paurosamente e alla fine impatta duramente contro il muro di sostegno del ponte, inclinandosi lievemente di lato: il guard rail, a ridosso del muro di sostegno del cavalcavia, ha infilzato letteralmente la cabina del mezzo pesante. Particolare questo che poteva essere fatale al camionista, che fortunatamente ha invece riportato ferite non gravi.

Gravi sono invece le conseguenze dell’incidente. Che rischia di appesantire ulteriormente per i prossimi giorni la viabilità cittadina, già martoriata da numerosi cantieri che ne hanno di fatto decretato lo spaccamento su più fronti (Bertini, Colombo-Vespucci, Cerchia).

Lo scontro ha causato la perdita del carburante del camion dal serbatoio, che era pieno. Immediatamente il liquido s’è riversato sull’asfalto. In pochi minuti sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, accompagnati anche da tecnici di Arpae e funzionari dell’Anas. Via Ravegnana è stata così chiusa per qualche ora in entrambe le corsie. Con deviazione del traffico nelle vie don Servadei, Zampeschi e Martoni. Mentre i vigili del fuoco hanno cominciato ripulire il manto stradale, i tecnici di Anas hanno iniziato a verificare lo stato sia dell’asfalto (scivoloso) sia della stabilità del ponte, centrato dal camion. Per il ripristino dell’area nei prossimi giorni il traffico continuerà ad essere deviato nelle vie laterali.