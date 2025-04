Tiro alla balestra, al via la stagione agonistica

È ripartita la stagione agonistica della Compagnia Balestrieri di Terra del Sole. Sabato scorso i tiratori più titolati d’Italia si sono affrontati nella prima prova ‘in famiglia’, in occasione del debutto del campionato sociale. Nell’arena sotto le mura medicee si sono affrontati in un allegro tutti contro tutti ben 25 virtuosi della verretta. A ottenere il miglior punteggio Monica Olivucci, che ha ottenuto un eccellente 32. Alle sue spalle il presidente Manuel Leonardi, rimasto a un’incollatura, mentre in 4 hanno toccato quota 30: si tratta di Alberto Assirelli, Antonio Montagna, Lorenzo Babini e Fausto Assirelli. Ferma a 29 Agnese Rossi, seconda tra le cinque balestriere in gara, classificatesi tutte entro le prime quattordici: le altre sono Alessandra Del Zenero, Simona Sabato e la veterana Paola Santandrea, appaiate a 27 punti. "Prima prova ed è subito bagarre – commenta il leader della Compagnia, Leonardi –: una gara degna di nota e con punteggi di tutto rispetto per essere appena iniziata la stagione!". I prossimi appuntamenti sono previsti per le giornate del 24 maggio, 7 giugno e 19 luglio. A cavallo delle ultime due prove è previsto il campionato italiano di tiro alla balestra antica da banco, giunto alla trentanovesima edizione, in calendario il 5 e 6 luglio a Gualdo Tadino.

La manifestazione è stata presentata la scorsa settimana nella cittadina in provincia di Perugia. Dodici le Compagnie che si sfideranno in un fine settimana che vedrà protagonisti tra balestrieri e figuranti, oltre 200 persone dedite alla rievocazione storica provenienti da tutta Italia. Poi, sul finire dell’estate il momento più atteso nella cittadella con la disputa del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana: a contendersi il glorioso vessillo, come sempre, i rappresentanti di Borgo Fiorentino e Borgo Romano, protagonisti dell’agone il primo fine settimana di settembre.

Francesca Miccoli