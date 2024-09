Tiro alla fune e baby-balestrieri: si parte

Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana – 3. Ancora 72 ore e piazza d’Armi a Terra del Sole vivrà il giorno più atteso dell’anno, quello in cui le contrade rivali di Borgo Fiorentino e Borgo Romano si contenderanno il glorioso vessillo, quest’anno realizzato dal mediceo Gianluca Senzani, nel corso di un’avvincente sfida di tiro alla balestra. Già oggi si entra nel clima arroventato che precede l’agone, con i primi appuntamenti di avvicinamento.

Il nuovo corso dell’Ente Palio, sodalizio che cura l’evento, ha infatti introdotto due manifestazioni collaterali: questa sera alle 21 la cittadella ospiterà il primo torneo di tiro alla fune della Romagna Toscana con in campo professionisti in rappresentanza di sei realtà della vallata del Montone. Le due squadre finaliste saranno in campo come portacolori dei due Borghi nella gara che domenica precederà la sfida tra balestrieri. Nel pomeriggio i giovani del Borgo Romano inizieranno a pitturare la pavimentazione stradale ai lati di piazza d’Armi. Operazioni che proseguiranno anche nella giornata di domani e termineranno con la pizza offerta a tutti i leoncini, che sabato alle 15.30 al castello di Porta Romana saranno protagonisti di una misteriosa caccia al tesoro.

Sono all’opera da ieri sera invece i bambini e ragazzi del borgo gigliato, impegnati a colorare il fondo stradale di bianco e rosso. Oggi dalle 16 i più piccoli proseguiranno con i disegni, prima della merenda e dei giochi di gruppo, mentre in serata entreranno in scena i ragazzi più grandi. Domani alle 20.30 il corteo composto da musici, sbandieratori, tamburini, uomini d’arme, balestrieri, gonfalonieri e capitani delle borgate darà vita alla liturgia di insediamento del commissario granducale, interpretato quest’anno dal sindaco di Rocca San Casciano Marco Valenti che, al cospetto del commissario uscente, l’omologo padrone di casa Francesco Billi, dei giudici e dei nobili del territorio, pronuncerà il giuramento e darà inizio ai festeggiamenti destinati a culminare nel fine settimana.

A seguire, l’altra novità 2024, il torneo delle nuove leve dei balestrieri: a salire sul banco di tiro saranno i giovani al primo Palio e dunque non ancora pronti per scagliare la verretta la prima domenica di settembre nel sentitissimo agone tra le due contrade. E mentre i balestrieri tirano a lucido le armi in vista della grande sfida e i più piccini sono alle prese con colori e pennelli, gli altri contradaioli sono all’opera per preparare la cena propiziatoria della vigilia: sabato a partire dalle 20 due lunghe tavolate animeranno via Mazzini e via Saffi. Diverse centinaia i commensali previsti, pronti a divertirsi tra giochi, musica e fuochi d’artificio. Per info e per prenotazioni, contattare Borgo Romano (tramite messaggio whatsapp o sms a Bianca al 327.0681129 o Michele al 340.6792724), Borgo Fiorentino (tel. 340.0096816, borgo.fiorentino@gmail.com).