Tiziano Carradori: "Farmaci, l’inflazione vola. In realtà qui costi inferiori"

In risposta alle dichiarazioni della deputata di Forza Italia, Rosaria Tassinari, che ha sollevato preoccupazioni riguardo al disavanzo di 37 milioni di euro dell’Ausl della Romagna, il direttore generale Tiziano Carradori interviene per chiarire sulla questione.

Carradori, il 2024 si chiude con un disavanzo di 37 milioni a fronte invece di un piccolo utile dell’anno precedente. Cos’è cambiato?

"Nel 2024 il finanziamento ricevuto dal Servizio sanitario non è stato sufficiente a coprire l’aumento dei costi. Com’è noto, ormai da oltre un decennio la sanità emiliano-romagnola è tra le poche realtà regionali più performanti. Tuttavia, ci troviamo di fronte a un aumento dei bisogni, legato non solo all’invecchiamento della popolazione, a cui si aggiunge l’incremento della spesa dei farmaci e dei dispositivi medici, che crescono con un tasso più che doppio rispetto all’inflazione generale".

L’onorevole Tassinari parla di una sanità locale in ‘profonda difficoltà’. Cosa risponde a questa valutazione?

"Rimango sempre molto stupito quando la gente parla di argomenti che non conosce. Quando la deputata lega il tema della riorganizzazione, di cui c’è sempre bisogno per stare al passo con i cambiamenti, al risultato di bilancio vuol dire che ignora la realtà dei fatti".

Può spiegare meglio?

"Il nostro territorio rappresenta circa il 25% della popolazione dell’intera Emilia-Romagna. Il disavanzo complessivo della sanità regionale ammonta a 197 milioni di euro. Per evitare tagli ai servizi, la Giunta ha deciso di intervenire aumentando le tasse. In questo contesto, il disavanzo dell’Ausl della Romagna rappresenta il 18,7% circa del totale regionale: un dato che, se confrontato con il peso demografico del territorio, evidenzia una performance migliore rispetto alla media regionale. Inoltre, in Romagna abbiamo un costo pro capite pari a 70 euro e costi generali inferiori rispetto alla media. Il ragionamento della deputata mistifica la realtà per ragioni di natura politica".

Sono previste misure specifiche per affrontare il deficit?

"Non possiamo spendere meno di così. La Romagna ha dimostrato un senso di responsabilità enorme e lo prova il fatto che i costi sono inferiori alla media regionale. Quelle poche risorse che ci sono le investiamo nei servizi e cerchiamo di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Si può sempre migliorare, questo è certo".

Come risponde alla critica di Tassinari sul mancato utilizzo dei dispositivi di telemedicina?

"Non ho contezza di questo, dovranno entrare in funzione. Verificherò. Resta il fatto che questo non c’entra nulla con il bilancio. Sul discorso sprechi potrei rincarare la dose… ma non parlo di ciò che non conosco a fondo. Non è una questione di colore politico: ad esempio, ho grande stima dell’assessora al Welfare di Forlì, Angelica Sansavini, perché si approccia con una certa sensibilità a questi temi".

Lunedì scorso si è riunito l’Ufficio di Presidenza della conferenza socio-sanitaria. Tra i punti all’ordine del giorno anche un aggiornamento sull’Irst, alla luce delle difficoltà economiche sollevate nelle ultime settimane. Cos’è emerso?

"È stato ribadito con chiarezza quanto già affermato dal presidente Michele de Pascale: l’Istituto rappresenta una risorsa preziosa non solo per la Romagna, ma per l’intera Regione. Il nostro impegno, anche insieme alla componente privata, sarà quello di consolidare e sviluppare quanto costruito fino ad oggi. Tutti possono stare tranquilli: l’Istituto non solo non chiuderà, ma sarà oggetto di rilancio".