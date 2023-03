Tocca al film che ha spopolato agli Oscar

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che consegneranno questa pagina stasera alla cassa della multisala Astoria. Gli spettacoli cominciano a partire dalle 20.30. In sala arriva il grande protagonista delle cerimonie degli Oscar: ‘Everything Everywhere All at Once’, vincitore di 7 statuette: miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista, migliori attore e attrice non protagonisti e miglior montaggio.

Il film diretto dai The Daniels, racconta la storia di Evelyn Wang (Michelle Yeoh), una donna di origini cinesi che gestisce una piccola lavanderia a gettoni. Evelyn deve occuparsi non solo della sua attività, ma anche della sua famiglia: un padre ormai rintronato (James Hong), una figlia adolescente Joy (Stephanie Hsu), che non riesce a comprendere, e il marito Waymond (Ke Huy Quan), un uomo debole che non ama. Come se la sua impegnata vita non bastasse, Evelyn riceve anche un controllo fiscale che la porta a imbattersi in Deirdre (Jamie Lee Curtis), un’ispettrice puntigliosa. Mentre deve fare i conti con l’agente, la donna assiste a una spaccatura nel multiverso, che la trascina in un’avventura fatta di realtà parallele. Il suo compito ora è sconfiggere il nemico e salvare il destino degli universi, riportando così non solo l’armonia nelle varie dimensioni, ma anche nella sua vita.

Nuovo arrivo anche ‘Educazione fisica’, diretto da Stefano Cipani, che racconta la storia di un gruppo di genitori, convocati dalla preside (Giovanna Mezzogiorno) nella palestra di una scuola media di provincia. I loro tre figli sembrano avere la colpa di un brutto fatto, avvenuto tra le mura scolastiche, ma non si sono ancora stabilite le dinamiche della vicenda e per i genitori è difficile credere che i figli ne siano gli autori. La palestra diventa il luogo dove discutere dell’accaduto, innescando una sorta di difesa e accusa che trasformerà l’incontro preside-alunni-genitori in un processo feroce, nel tentativo ostinato di smentire e nascondere la verità.

E’ una novità anche ‘Shazam! Furia degli dei’, diretto da David F. Sandberg. Si tratta del sequel del film del 2019 e segue l’adolescente Billy Baston (Asher Angel), in grado di trasformarsi nel divertente supereroe Shazam (Zachary Levi), alle prese con una nuova avventura. Questa volta il giovane non è solo, infatti con lui ci sono i suoi fratelli adottivi, tutti capaci di trasformarsi in supereroi grazie alla parola magica. Oltre a Shazam, formano il team Super Hero Freddy (Adam Brody), Super Hero Eugene (Ross Butler), Super Hero Darla (Meagan Good), Super Hero Pedro (D.J. Cotrona) e Super Hero Mary (Grace Caroline Currey). Nonostante Billy abbia ottenuto i poteri degli dei, lui e i suoi fratelli adottivi devono ancora imparare come destreggiarsi tra la vita da adolescenti e il loro alter ego di supereroi.

Resta ‘L’ultima notte di Amore’ di Andrea Di Stefano. Il tenente della polizia Franco Amore (Pierfrancesco Favino) proprio la sera prima del suo pensionamento si ritrova a indagare su un omicidio: il suo amico Dino, nonché suo partner da diversi anni, rimane ucciso in una rapina di diamanti. E l’ultima notte di Amore sarà la più lunga di tutte.