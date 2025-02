Tognazzi è Paul McCartney

La stagione teatrale a Galeata promossa dal Comune, curata dalla DireFare e in collaborazione con l’associazione Teodorico, propone venerdì alle 21,15 lo spettacolo ‘Paul McCartney e i Beatles. Due leggende’ con Gianmarco Tognazzi voce narrante e le musiche del Trio Saverio Mercadante: Rocco Debernardis al clarinetto, Leo Binetti al pianoforte e Francesco Tizianel alla chitarra.

Stando alla teoria nota come ’Paul Is Dead’, McCartney sarebbe morto in un incidente d’auto il 9 novembre 1966 alle 5 del mattino poi sostituito dagli altri Beatles con un sosia in tutto simile anche come talento musicale. I ‘Fab 3’ avrebbero poi disseminato i successivi album di indizi che, in qualche modo, riconducessero alla morte del loro compagno di band e le copertine sarebbero i posti, secondo questa teoria, dove si sarebbero concentrati maggiormente questi misteriosi indizi a partire da Sgt. Pepper’s.

Nel corso della narrazione non mancherà poi un velo di mistero con la conseguente teoria complottista nata quando la sera del 12 ottobre 1968, il disc jokey Russel Gibb raccontò, durante una trasmissione radiofonica, che aveva ricevuto la sera prima una telefonata da un ascoltatore, un certo Tom, che gli aveva svelato il segreto della morte di Paul.

"A Tognazzi – precisa il curatore della rassegna Giancarlo Dini – tocca il compito di dare voce a Paul McCartney, mentre il Trio Mercadante propone alcuni celebri brani dei Beatles".

Ingresso 15 euro, ridotti 13 euro. Info e prenotazioni: 376.1224452 (DireFare).

o.b.