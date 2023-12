Tom Kirkpatrick suona al Masini

Grazie all’incoraggiamento del grande Chet Baker, nel ‘77 Tom Kirkpatrick decide di trasferirsi dall’Ohaio a New York tentando la fortuna nella città più difficile per il jazz. Vince la scommessa ed ora Kirkpatrick è considerato a pieno titolo tra i più importanti musicisti jazz. Il trombettista americano ha prodotto tempo fa un album suggestivo proprio in omaggio a Chet Baker e da anni porta le sue canzoni nei concerti dal vivo: tutti i suoi brani rappresentano, in un certo senso, un omaggio al compianto trombettista, facendone rivivere le suggestioni. Oggi Kirkpatrick si esibisce proprio a Forlì, all’Istituto Masini di corso Garibaldi 85, alle 21,15, nell’ambito delle celebrazioni per festeggiare i 40 anni del Naima Jazz club che omaggia Chet anche con una mostra fotografica a tema allestita in questi giorni nei locali della Provincia, in piazza Morgagni. Biglietto: 15 euro.