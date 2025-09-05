Tombini e caditoie, lavori contro le bombe d’acqua

Sono iniziati gli interventi di pulizia delle caditoie e dei tombini nei comuni di Civitella, Galeata e Santa Sofia, nelle frazioni e nei piccoli nuclei delle campagne. "Lunedì 1 settembre – precisa il sindaco di Civitella Claudio Milandri – hanno preso il via sul nostro territorio, a Civitella, a Cusercoli e nei piccoli agglomerati del forese, i lavori di pulizia e manutenzione delle reti di raccolta delle acque meteoriche (caditoie, bocche di lupo e griglie stradali) affidati, da quest’anno, alla gestione di Hera. Si tratta di un intervento importante, che proseguirà nelle settimane successive anche nei Comuni di Galeata e Santa Sofia, per garantire una rete più efficiente e una maggiore prontezza di risposta in caso di precipitazioni sempre più frequenti e intense. Questo nuovo modello organizzativo, approvato da Atersir lo scorso dicembre, ci permetterà di affrontare in modo più rapido ed efficace eventuali criticità, contribuendo a rendere il nostro territorio più sicuro e resiliente. Ringrazio Hera, Atersir e tutti gli uffici comunali coinvolti – aggiunge il primo cittadino - per la collaborazione e invito i cittadini a segnalare eventuali problematiche riscontrate durante i lavori, così da permettere un intervento tempestivo".

A Santa Sofia sono previsti interventi su oltre 11 km di rete e su circa 2.500 caditoie con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della manutenzione e del pronto intervento, contribuendo a gestire in modo più efficace gli effetti di eventi meteo estremi. I cittadini possono fare affidamento sul servizio di pronto intervento di Hera per segnalare guasti o irregolarità, chiamando il numero verde 800 713 900, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Oscar Bandini