Tombola benefica alla Cava: il ricavato sarà devoluto al centro per gli anziani

Dopo la somma di 500 euro devoluta all’ Associazione Genitori della Scuola Media Mercuriale dei Romiti per il contributo alle famiglie alluvionate sull’acquisto di libri per gli studenti che hanno iniziato a frequentare le scuole superiori, il Circolo Arci Cava-Villanova e la Coop. Rivalta, tornano oggi a sostenere le realtà locali duramente colpite dall’alluvione del 16 maggio scorso. Si svolgerà infatti alle ore 20.30, presso la sede del circolo in viale Bologna, una Tombola solidale, il cui ricavato, raddoppiato dal circolo stesso, sarà devoluto per intero all’ Associazione Anziani il Delfino, con sede in via sillaro, nel quartiere Cava.