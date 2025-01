Tombola e cartone alla Drudi

Dalle 16 l’Istituzione ai Servizi Sociali ‘Davide Drudi’ di Meldola ospita un incontro promosso dal Comitato Genitori della scuola dell’Infanzia Giramondo. Il pomeriggio sarà aperto dalla merenda offerta a tutti dal Comitato; a seguire tombola degli animali per i bambini e quella per gli adulti con premi. Alle 16.30 sarà proiettato il cartone Inside Out con popcorn e golosità per i più piccoli. I fondi raccolti saranno devoluti alla scuola Giramondo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.