Tombola, stand e musica con ’Borgo in festa’

Torna a Galeata l’appuntamento con ‘Borgo in festa’ organizzato dalla Pro loco Aps e Galeata Mtb. Dopo la riuscita della ‘Grande notturna di mountain bike di mezz’agosto’ sulle colline dell’alto Bidente, questa sera nel centro storico, in via Ferdinando Zannetti, alle 21, si terrà la tombola con ricchi premi per grandi e piccini. Si chiude domani nell’area feste di via G. Castellucci. Dalle 19 apertura degli stand gastronomici con specialità romagnole e a, seguire, la musica dell’orchestra spettacolo di Giacomo Gherardelli.