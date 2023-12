Toni aspri sulla palestra. Billi: "Io disonesto? Mai"

Si riscalda il clima a Castrocaro Terme e Terra del Sole. A far crescere la temperatura non è l’atmosfera di festa che prelude il Natale – proprio ieri il via ufficiale alle celebrazioni con l’accensione delle luminarie –: a rinfocolare gli animi è il botta e risposta tra il gruppo consiliare d’opposizione ’Insieme per Crescere’ (che nelle ultime settimane ha depositato in municipio ben sette interrogazioni) e il sindaco Francesco Billi. Ultimo ‘casus belli’ la richiesta avanzata dal trio formato da Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza, di poter effettuare un sopralluogo al cantiere della palestra in costruzione. Un’istanza, inoltrata nel mese di luglio, rimasta insoddisfatta. "L’amministrazione non ha risposto fino a novembre, e solo dopo aver ricevuto un sollecito, l’ha fatto per il tramite della segretaria comunale, che carinamente ha proposto un incontro con i capigruppo ma non ha dato seguito alla richiesta di sopralluogo" affermano i tre esponenti d’opposizione. Secondo i consiglieri "i cittadini lamentano incontri dimenticati, riunioni non partecipate, e noi stessi abbiamo subito lo stesso trattamento. Doveva essere il Comune ‘aperto’: un grande spot elettorale rimasto lettera morta". L’affondo poi scende sul personale, con un attacco diretto a Billi. "Quando il sindaco non sa cosa rispondere, semplicemente non risponde, e se può, manda avanti altri a prendere metaforicamente ‘gli schiaffoni’ per lui".

Rientrando nei binari sul tema palestra, il trio di minoranza si sofferma sulla tempistica. Secondo una comunicazione del direttore dei lavori dell’aprile 2022, quindi prima delle elezioni di giugno, "la palestra doveva essere pronta nel dicembre 2022". Data disattesa. "E’ un dovere dell’amministrazione spiegare ai cittadini il perché, senza nascondersi dietro ai costi lievitati, alle colpe della precedente amministrazione, alla guerra in Ucraina o a chissà cos’altro". Rimarcando che i bambini castrocaresi e terrasolani oggi praticano il basket al centro Derby a riscaldamento spento, Insieme per crescere chiude l’intervento chiedendo "onestà, nulla di più". E proprio il richiamo alla sincerità e, probabilmente, quello ai sia pur metaforici ‘schiaffoni’, fanno abbandonare al sindaco Billi fair play e fioretto.

"A tutto c’è un limite - la replica del primo cittadino -. Non accetto accuse di disonestà da parte dell’ex sindaca Tonellato dal momento che proprio lei cerca di addossare ad altri le proprie mancanze. Anzi sono convinto che con le sue modalità gestionali la palestra non si sarebbe completata mai". Billi fa riferimento a "un dato oggettivo" che andrebbe oltre a quelli che definisce "capricci politici". "Come ampiamente divulgato, la nuova amministrazione ha trovato il cantiere della palestra scolastica appena abbozzato e sostanzialmente fermo, poiché mancavano ben 600mila euro". I lavori sono proseguiti grazie al reperimento dei fondi necessari. Ogni 15 giorni Comune e ditta fanno il punto sullo stato dei lavori, giovedì scorso l’ultimo incontro. "Vediamo la luce in fondo al tunnel, per fare il prima possibile si lavorerà anche durante il periodo natalizio – spiega Billi –. Nonostante alluvioni e terremoto, stiamo cercando di risolvere al meglio problemi che non sono stati risolti nei 5 anni precedenti e mi sorprende come la consigliera Tonellato non comprenda da ex sindaca quanto il suo approccio personalistico e provocatorio finisca di fatto per far perdere tempo e alimentare inutili tensioni". E in merito al sopralluogo al cantiere, "ribadisco quanto già tecnicamente assodato dalla segretaria comunale su base normativa: non è configurabile un diritto da parte dei consiglieri a visitare un cantiere dove si svolgono lavori affidati dal Comune". Secondo il sindaco, l’amministrazione sarebbe comunque disponibile a un incontro con capigruppo consigliari e direttore dei lavori per anticipare, anche fotograficamente, i progressi del cantiere.

"Non mi sembra ci sia nulla di particolare per meritarmi degli ‘schiaffoni’. Semplicemente l’Amministrazione procede con concretezza, serietà e senza gli annunci imprudenti che caratterizzarono il mandato precedente, mettendo in campo tutte le energie disponibili per superare un’eredità oggettivamente complicata e per raggiungere un obiettivo considerato prioritario nell’interesse della nostra comunità".

Francesca Miccoli