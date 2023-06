’Tontola beach’ riapre "Danni, ma ci rialziamo"

di Quinto Cappelli

Tontola Beach, il famoso stabilimento balneare in collina sul fiume Rabbi nella frazione di Predappio, riapre le sue porte, dopo un mese dalla drammatica alluvione che ha colpito tutta la Romagna, in particolare l’Appennino e le vallate con frane ovunque. Racconta il titolare, Emanuele Molinari: "Siamo pronti a riaprire le attività estive, grati verso tutte le persone e i clienti che sono stati vicini a Tontola Beach in questo periodo di grande difficoltà. Infatti, l’alluvione ha causato gravi danni e ha messo a dura prova la comunità locale". Aggiunge Molinari: "Tontola Beach, nota per la sua bellezza e le sue offerte ricreative, non è stata risparmiata dalla furia delle acque. Le infrastrutture sono state danneggiate e i locali, come la piscina e l’area beach volley, sono stati allagati".

Nonostante la devastazione e il rammarico, Emanuele Molinari e il suo team non si sono arresi. Racconta: "Abbiamo lavorato senza sosta per ripulire l’area, rimettendo a nuovo quasi tutti gli spazi danneggiati. L’impegno e la dedizione del personale, supportati dall’incrollabile sostegno della comunità locale, hanno reso possibile la riapertura dell’amata spiaggia collinare". Aggiunge il titolare: "Esprimo profonda gratitudine a tutti coloro che hanno dimostrato solidarietà e supporto durante questo periodo difficile. Sia i residenti che i clienti abituali di Tontola Beach si sono mobilitati per aiutare nella pulizia e nella ricostruzione, dimostrando l’importanza che il ristorante Tontola Beach e la sua spiaggia rivestono nella vita delle persone della valle del Rabbi e di tutto il territorio romagnolo. Quindi, ringrazio di cuore tutte le persone che ci sono state vicine, durante questi giorni bui. Il vostro sostegno è stato fondamentale per noi. Grazie alle vostre parole di incoraggiamento e alla vostra collaborazione, siamo riusciti a rimetterci in piedi e siamo pronti a offrire un’estate indimenticabile a tutti i nostri visitatori".

La piscina è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 fra settimana e dalle 9 alle 19 il sabato e la domenica. Il ristorante e aperto tutti i giorni pranzo e cena. Il complesso ebbe inizio nel 1982 con 5 ombrelloni e un chiosco per panini e bibite, grazie all’iniziativa di Domenico, capostipite della famiglia Molinari. Oggi la moderna struttura, adatta soprattutto per famiglie con bambini, è gestita dal figlio Emanuele, con la moglie Viki, le figlie Jennifer e Jacqueline, aiutati da due bagnini e 5 dipendenti stagionali. La cucina del ristorante è a base di specialità romagnole, fra cui i primi piatti con pasta fatta in casa, tirata al mattarello, come quando in cucina comandava l’azdòra zia Giuseppina.