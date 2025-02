Torna ‘11:11 Quadri Musicali’

Torna domattina al ridotto del teatro Fabbri l’appuntamento con ‘11:11 Quadri Musicali’. L’orario dell’evento è, non a caso, proprio alle 11.11. Anche in questa occasione il filo conduttore sarà il viaggio. Andrea Missiroli accompagnerà il pubblico attraverso le note del pianoforte in un emozionante gioco di sensazioni e visioni emotive, il tutto abbattendo la quarta parete che separa lo spettatore dall’artista. Il pubblico diviene protagonista viaggiatore dialogando con il musicista e le sue composizioni che hanno accompagnato i progetti più svariati dal cinema al teatro. ‘11:11 Quadri Musicali’ è il percorso che Centro Diego Fabbri, in collaborazione con gli Incontri Internazionali Diego Fabbri e No.Vi.Art, propongono alla città in attesa della grande mostra ‘Il ritratto dell’artista’. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: 328 2435950 (anche WhatsApp).