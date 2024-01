Torna ’A teatro in famiglia’: si parte con ’La bella e la bestia’

Per la rassegna ’A teatro in famiglia’ alle 21 al Dragoni di Meldola andrà in scena ’La Bella e la Bestia’ della compagnia Il Baule Volante. La pièce tratta dal celebre classico, prodotta da Accademia Perduta / Romagna Teatri, è adattata dal regista Roberto Anglisani e Liliana Letterese che ne è anche interprete con Andrea Lugli. Un mercante, padre di tre figlie, si smarrisce nel bosco, di ritorno da uno sfortunato viaggio d’affari. Trova rifugio nel palazzo della Bestia, un essere metà uomo e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa e per questo la Bestia lo minaccia di morte. L’unica sua possibilità di salvezza è che sia una delle sue figlie a morire al suo posto. La più bella delle tre accetta il sacrificio e si reca al palazzo. Ma andrà incontro ad un altro destino. Prosegue un percorso sulla narrazione a due voci e contestualmente un lavoro di ricerca sul tema della diversità.

Attraverso l’avvincente intreccio di questa fiaba classica si affrontano temi quanto mai attuali, in particolare, in questo caso, del diverso che sta dentro di noi. Nasce così una storia ricca di fascino e di emozione, in cui cerchiamo di mostrare i significati nascosti attraverso la parola e il movimento. Per gli spettacoli della rassegna è attiva l’ iniziativa ‘A cena e a Teatro in Famiglia’, realizzata in collaborazione con i ristoratori convenzionati della città (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, Luisin 2.0, La Meridiana, Trattoria Resiliente), grazie alla quale, nelle sere di rappresentazione, sarà possibile cenare nei ristoranti convenzionati e assistere allo spettacolo teatrale con 12 euro. Biglietti: 5 euro. Prevendite presso la biglietteria del Fabbri ore 10-13 e 16-18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Dragoni aprirà alle 20. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0543.26355; www.accademiaperduta.it.

o.b.