Torna a Voltre la festa della Croce

Sarà un fine settimana di festa a Voltre di Civitella. Torna dal 5 al 7 settembre la ‘Festa della Croce’, organizzata dall’associazione culturale e ricreativa della frazione con il patrocinio del Comune e il sostegno di numerose aziende e attività. L’appuntamento è nato 60 anni fa, nel 1965, quando il fabbro di Voltre, in collaborazione con tre compaesani, costruì una grande croce che fu poi trasporta in processione in cima alla collina più alta che sovrastava il paese e che da alcuni anni è anche illuminata.

Si parte domani alle 18,30 per una tre giorni di ricche degustazioni e musica con l’apertura dello stand gastronomico che offre una vasta scelta tra menù romagnolo e di pesce, la musica dei Margò ‘80 e poi dj Penzo. Si continua sabato con menù di pesce e bomboloni oltre all’esibizione dei Sonora. Chiusura domenica alle 9,30, con la messa sul Monte della Croce (in caso di maltempo nella chiesa di Voltre) e alle 15 con gonfiabili e animazioni per bambini ‘Partydebby’, musica, trucchi e caccia al tesoro. Al pomeriggio ciambella e vino offerti dall’associazione e musica con Sofia&Ale. Sabato e domenica saranno presenti bancarelle di artigianato e ingegno creativo. Ingresso a offerta libera.

Oscar Bandini