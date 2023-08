Torna ‘Camminata per un amico’ Il Gruppo Escursionistico la Lama organizza domenica 27 agosto la 'Camminata per un amico' in ricordo di Adriano Domenichini, appassionato della montagna. Il percorso di 9km di media difficoltà prevede un ristoro con musica e una piccola maestà in legno a ricordo dell'amico. Info: 349.5693757 - 348.1753419.