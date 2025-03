Torna Caterina Sforza a fumetti

Il Comitato di Quartiere Ca’Ossi, la Fumettoteca e il Centro Sociale ‘Primavera’ promuovono un nuovo evento dedicato alla figura della contessa Caterina Sforza nel contesto della Nona Arte, e non solo, intitolato ‘Mé a sò Caterina Sforza – la Cuntesa ad Furlé in dal dijalet’. Da domani, con inaugurazione aperta al pubblico alle 10, fino a sabato, si terrà una nuova mostra gratuita presso i locali della biblioteca del Centro Sociale, via Angeloni 56, dalle 15 alle 18.

Grazie all’implementazione dell’esclusivo spazio dedicato alla figura di Caterina, l’evento propone al pubblico un fumetto realizzato appositamente in dialetto romagnolo, insieme a pannelli informativi che presentano una piccola parte della documentazione disponibile, cornici che espongono le tavole della prima iniziativa e fumetti provenienti dall’Italia e dall’estero dedicati alla contessa. Info: 339.3085390 (ore 10-18), fumettoteca@fanzineitaliane.it.