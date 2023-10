Torna ’Commercianti per un giorno’ Romagna Fiere organizza Commercianti per un giorno, un evento dedicato a privati, associazioni e enti di beneficenza. 350 espositori offrono prodotti di loro proprietà da scambiare o acquistare. Ingresso: 3€. Un'occasione per risparmiare e fare acquisti utili e intelligenti.