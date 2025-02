Torna #cuoriconnessi. Insieme contro i cyberbulli

Si è svolta ieri mattina a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, il sesto evento nazionale di #cuoriconnessi, l’iniziativa di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e a favore di un utilizzo consapevole della rete e della tecnologia, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro in collaborazione con la Polizia di Stato. La manifestazione ha confermato numeri record: 1.200 ragazzi presenti e 230mila studenti da tutta Italia in diretta streaming. "Essere brand leader per noi significa sentirsi parte della comunità – ha spiegato Maria Bruna Olivieri, country manager Italia di Unieuro, società del gruppo Fnac-Darty –, rispondere ai bisogni sociali, ambientali ed etici della società, temi centrali su cui siamo e saremo sempre più coinvolti e responsabili. Per questo da quasi 10 anni promuoviamo un utilizzo consapevole della tecnologia, parte integrante del nostro quotidiano e in quello dei nostri ragazzi con il progetto #cuoriconnessi, nato e cresciuto grazie alla collaborazione con la Polizia di Stato. Continueremo a rimanere in prima linea, a osservare e ascoltare le nuove generazioni e a dare il nostro contributo affinché la tecnologia sia sempre di più un ponte per costruire una società più consapevole e sicura".

Fnac-Darty nell’autunno scorso ha acquisito l’azienda Unieuro, con quartier generale a Forlì, e ha mantenuto gli impegni presi, proseguendo l’impegno sul territorio, con circa 300 dipendenti in città e oltre 100 in provincia. All’evento sono intervenuti il capo della Polizia e Prefetto di Roma Vittorio Pisani e il sottosegretario del Ministero dell’Interno Nicola Molteni che hanno ribadito l’importanza di un progetto che rinnova la collaborazione tra pubblico e privato. Filo conduttore le storie del nuovo volume #cuoriconnessi, scritto da Luca Pagliari, scaricabile gratuitamente su cuoriconnessi.it. Il libro cartaceo sarà disponibile dal 14 febbraio presso tutti i punti vendita Unieuro e sarà distribuito nelle scuole di tutta Italia. Durante una tavola rotonda il forlivese Marco Titi, direttore marketing di Unieuro, il direttore del servizio Polizia postale Ivano Gabrielli, l’avvocato Guido Scorza, componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali e Roberta Mastichella della Polizia postale hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, scuola e genitori perché il web sia sempre di più un posto sicuro per i ragazzi.

Gianni Bonali