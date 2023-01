Torna da oggi il teatro dialettale

Tornano al Teatro Comunale di Predappio gli spettacoli dialettali. Tre sono gli appuntamenti in calendario: stasera alle ore 21 salirà sul palco la Compagnia d’la Parocia di Carpena con ‘Un prit in tla neva’: ambientata fra gli anni ’60 e ’70 in una casa di campagna di un prete, la storia narra vede come protagonisti due amici e le loro mogli che devono risolvere un problema familiare. Saranno presenti anche il prete, la perpetua e un poliziotto chiamato per intervenire in caso di bisogno. Il tutto si concluderà con una svolta inaspettata. Seguirà il 4 febbraio, la Compagnia dla Zercia con ‘Ines, Ada Ida e e’su Fradel’, storia di una famiglia che ospita i genitori anziani suscitando malignità e invadenze degli altri fratelli. L’ultimo appuntamento il 18 marzo con La Compagine di San Tomè e ‘Bar Stella e Bar Regina’. Ingresso 8 euro (info e prenotazioni: 0543.1713530, 339.7097952, 347.9458012 [email protected]).