Torna domani il Mercato da Forte dei Marmi

È tempo di saldi e Castrocaro si appresta ad accogliere il Mercato da Forte dei Marmi. In occasione dell’evento ‘Shopping nel borgo’, domenica dalle 8 alle 19 le bancarelle con i selezionati prodotti dei commercianti della Versilia coloreranno viale Marconi nel tratto compreso tra pazza Mazzini (banca Intesa) e via Salvo d’Acquisto (caserma dei carabinieri). Si tratta di un appuntamento divenuto tradizionale all’ombra del Campanone, che accoglie le boutique a cielo aperto un paio di volte l’anno. Nel 2025 saranno addirittura tre le trasferte del Mercato toscano in terra termale: per chi non riuscisse a fare acquisti domenica, ci saranno altre opportunità il 27 aprile e 23 novembre.

"In quella speciale atmosfera spensierata e gioiosa che gli operatori fortemarmini sanno creare – spiegano gli stessi commercianti riuniti in consorzio – si prevedono vivaci contrattazioni, sconti imperdibili e ottimi affari". Trattative che avranno a oggetto articoli originali e di ottima fattura, "frutto di una tradizione artigianale antica che si è saputa rinnovare nel tempo, adeguandosi alle sempre nuove richieste del mercato. Una sintesi perfetta di tradizione, qualità e creatività" Tra le tante proposte, i maglioni in cashmere morbidi ed eleganti, "capi senza tempo e proposte glamour dei vari brand di abbigliamento" per uomo e donna.

E ancora calzature, pelletteria e borse realizzate da abili artigiani, "espressioni di un patrimonio creativo apprezzato a livello internazionale". Stesso discorso per la biancheria, impreziosita da pizzi e ricami tipicamente fiorentini. Prodotti di alta gamma, in linea con il credo del presidente del consorzio Alessandro Mattei, che rifugge l’omologazione commerciale in nome della tradizione manifatturiera toscana. In occasione di Shopping nel borgo cambierà la viabilità nel cuore cittadino di Castrocaro: dalle 6 alle 21 è prevista l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in viale Marconi nell’area che ospiterà il mercatino. Divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Martiri della Libertà dove sarà istituito il doppio senso di circolazione. I bus della linea 91 avranno come capolinea viale Marconi all’altezza del fermata ‘Comune’, con manovra all’interno del piazzale dell’Agip, mentre quelli della linea 127 avranno il consueto capolinea in via Flavio Biondo ma percorreranno la strada statale 67 ‘tosco-romagnola’ in luogo del centro cittadino.

Francesca Miccoli