Torna domani la Messa dei Popoli

Domani, alle ore 11 nella chiesa di Coriano in via Pacchioni, il vescovo Livio Corazza presiederà la Messa dei Popoli alla presenza delle comunità cattoliche straniere della diocesi di Forlì-Bertinoro. La liturgia sarà concelebrata dai cappellani e dai sacerdoti stranieri e verrà animata dai canti delle diverse comunità che parteciperanno con i loro costumi tipici; nel dettaglio si tratta della comunità rumena e ucraina di rito greco cattolico, di quelle polacca, filippina, africana di lingua francese, africana di lingua inglese, indiana del Kerala di rito siro-malabarese e infine di quella eritrea.

La celebrazione della messa sarà anche trasmessa in diretta su Teleromagna, per l’esattezza sul canale 14 del digitale terrestre, dove a partire dalle 10.40 andrà in onda la rubrica ‘Il Tempo dello Spirito’, trasmissione condotta da Piergiorgio Valbonetti; nell’anteprima della cerimonia liturgica vi sarà la partecipazione dei rappresentanti stessi delle varie comunità dei migranti.

L’appuntamento annuale con la Messa dei Popoli è organizzato dall’ufficio diocesano Migrantes, di cui è direttore Walter Neri, e al termine della celebrazione le varie comunità si ritroveranno nella sala parrocchiale della chiesa di via Pacchioni per l’incontro conviviale e il pranzo comunitario.

a. r.