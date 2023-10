Torna domani la mostra mercato per appassionati di cavalli

Domani e l’1 e 2 novembre ci sarà la 44ª edizione di ‘Galeata cavalli – mostra mercato del cavallo e del puledro’, una delle manifestazioni storiche romagnole, nata nel 1979 e dedicata al mondo equestre che si è ritagliata uno spazio in Romagna e non solo. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Galeata Aps, dal Gruppo Cavallari con il patrocinio del Comune, la collaborazione di Associazione regionale allevatori (Ara), dell’Unpli Forlì-Cesena e del Gal L’Altra Romagna. "L’idea di questo appuntamento risale alla Pro loco di Galeata alla fine degli anni ‘60, allora guidata da Gilberto Battistini e Paolo Cristofani – precisa Athos Mazzoni presidente della Pro loco Mevaniola – e grazie all’azione del Gruppo Cavallari nel biennio 1997-98 la fiera fece un deciso salto di qualità e di immagine". Nell’area feste del vecchio campo sportivo di via Giuseppe Castellucci, a fianco della Bidentina, si alternano da giorni diversi volontari che hanno montato i box per i cavalli oltre agli stand espositivi e a quello gastronomico. "Si tratta di una mostra mercato alla quale partecipano allevatori, commercianti, appassionati del settore e curiosi – continua Mazzoni – che provengono da tutta Italia per ammirare e commerciare esemplari di razza italiana, europea, araba ed americana". Si parte domani con ‘Aspettando la Fiera’ dove si potranno degustare piatti tipici romagnoli e la tradizionale polenta presso l’area coperta del campo sportivo di Galeata assistendo, inoltre, all’anteprima di Galeata Cavalli insieme ai cavalieri che prenderanno parte al raduno e con il battesimo della sella per i più piccini. L’1 e 2 novembre si entrerà poi nel vivo con rassegne, bancarelle, battesimo della sella, buon cibo, musica e spettacoli.

Oscar Bandini