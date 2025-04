Torna domenica a Galeata la sagra dello Stridolo

Torna a Galeata domenica la Sagra dello Stridolo, promossa dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, il Gal L’Altra Romagna, l’Unpli e i commercianti. Un appuntamento ormai consolidato che coniuga il buon cibo, in particolare a base degli stridoli, erba spontanea primaverile, con l’arte, la musica e il mercato ambulante nelle vie del centro storico.

In piazza Gramsci gonfiabili per bambini, esposizioni di artigianato creativo e stand di produttori locali, mentre nei bar e nei ristoranti aperitivi e piatti a base di stridoli sempre di più apprezzata in numerosi proposte gastronomiche. E a proposito di gastronomia, nell’area feste di via Giuseppe Castellucci, a partire dalle 12, i volontari della Pro loco proporranno piatti tradizionali proprio a base di stridoli.

Inoltre nella piazzetta adiacente alla chiesa parrocchiale di San Pietro in Bosco ospiterà ‘Arte e pittori in Borgo’ a cura dell’Associazione Culturale Menocchio di Cervia, una suggestiva esposizione di opere realizzate da dieci artisti romagnoli che, su invito del Comune, hanno dato nuova vita a cornici, lunette e materiali dimenticati nei magazzini comunali. Su questi supporti recuperati prendono forma scorci, affreschi, paesaggi e monumenti del nostro territorio e delle aree archeologiche, reinterpretati con sguardo artistico e sensibilità contemporanea in un vero e proprio viaggio tra arte e memoria, per riscoprire la bellezza di Galeata attraverso gli occhi degli artisti. Espongono: Paolo Ancarani (Cervia); EDiPa (Ravenna); Daniele Ghini (Pianetto); Walter Guidi (Ravenna); Claudio Irmi (Cesena); Gianpiero Maldini (Cervia); Sergio Manganelli (Gran Canaria); Silvia Teresi (Cervia); Luciano Medri (Cervia) e Mara Mariotti (Bologna).

Infine, per gli appassionati di archeologia, musica e natura, grazie alla collaborazione tra Comune e Trail Romagna si potrà partecipare a ‘Lamento di Bambù – Concerti per flauti lungofiume’, evento inserito nella rassegna ‘Storie di fiume’. Il ritrovo è previsto alle 10 in via Pietro Nenni da dove partirà una passeggiata naturalistica e storica di circa 5 km, condotta da Caterina Mambrini e Laura Prometti, fino alle sponde del fiume Bidente dove, alle 11, inizierà il concerto con un’esperienza immersiva tra suoni, paesaggio e suggestioni d’acqua. La meta è un’ansa del fiume che tra acqua e canne ospiterà ’Lamento di bambù’, un concerto per flauti di Fabio Mina che darà voce a una serie di strumenti a fiato oltre a pedali, sintetizzatore, khaen e scacciapensieri. Nel percorso di ritorno di 2 km circa, Laura Prometti del Consorzio di Bonifica della Romagna parlerà dell’importanza della gestione dei territori di montagna, delle attività agricole ed emergenze geologiche come la Rupe di Galeata.

Oscar Bandini