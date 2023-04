Torna ’Il borgo a primavera’: raduno storico, mercato e trekking

Archiviato il ponte del 25 aprile, Castrocaro Terme e Terra del Sole si apprestano a vivere ‘Il borgo a primavera’ una tregiorni ricca di appuntamenti. Mentre nel fine settimana la cittadella medicea si calerà nel Seicento con il raduno internazionale di gruppi storici protagonisti di ‘Eliopoli - Terra di confine’, nel paese termale si vivrà una domenica all’insegna dello shopping e dell’intrattenimento. Dalle 8 alle 19 viale Marconi ospiterà il Mercatino di Forte dei Marmi: il cuore cittadino si riempirà delle colorate bancarelle ricche di proposte ricercate e di tendenza, a partire dall’artigianato di qualità, l’abbigliamento e gli accessori tipici delle boutique a cielo aperto degli ambulanti della località della Versilia.

Come ogni domenica mattina, il piazzale Poggiolini sarà invece teatro del mercato a chilometro zero, dove sarà possibile acquistare i prodotti enogastronomici stagionali e autentiche primizie del territorio. Nel corso della giornata sono previste le incursioni musicali del locale corpo bandistico e i giochi di strada a cura dell’associazione Nonno Banter 57.

Facendo un passo indietro, sabato riaprirà al pubblico la millenaria fortezza di Castrocaro. Il maniero sulla rupe e il museo storico saranno nuovamente accessibili ogni fine settimana dalle 15 alle 19. L’ingresso costa 5 euro, sarà possibile prenotare visite guidate. Lunedì, infine, appuntamento da non perdere per gli appassionati di trekking in mezzo alla natura e per chi ama raccogliersi in una dimensione intima e spirituale con ‘In cammino verso l’eremo di Montepaolo’: un’escursione lungo il sentiero del Santo, entrato recentemente a far parte del Cammino di Sant’Antonio. I partecipanti si metteranno in marcia lungo l’itinerario anticamente percorso dal frate francescano dall’eremo, dove dimorò insieme a una piccola comunità di monaci, per raggiungere la chiesa di San Mercuriale dove nel 1222 tenne la prima omelia.

Si parte alle 9 dall’ufficio Iat, recentemente trasferito nella nuova sede di via Garibaldi 46. Condotti dalla guida Aigae Laura Mengozzi si percorrerà un itinerario di circa 15 chilometri con un dislivello di 250 metri: un’escursione alla portata di tutti, della durata di 4 ore. L’opportunità per una visita all’abbazia e alla grotta dove il Santo era solito ritirarsi in preghiera, ma anche per ammirare i 18 pannelli a mosaico sul tema ‘Montepaolo nella storia’. Dopo il pranzo al sacco, ci sarà il saluto delle sorelle clarisse dell’eremo. Il costo di partecipazione è di 15 euro, a tutti sarà data in omaggio una borraccia termica della Romagna dello Spungone.

Sulla via del ritorno è prevista una sosta alla Cantina Marta Valpiani, dove è in programma una degustazione (costo 15 euro, compresa visita alla cantina e passeggiata in vigna) a base di eccellenze enogastronomiche: bruschetta con olio extravergine prodotto in loco, piadina e tagliere di salumi saranno accompagnati dall’assaggio di tre vini. Per info sul Borgo a primavera, Iat 0543.766931, whatsapp 350.5193970, [email protected]

Francesca Miccoli