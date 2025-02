Torna il Carnevale civitellese tra maschere, musica e gastronomia

Si svolgerà domenica l’edizione numero 64 del Carnevale Civitellese. L’appuntamento, organizzato dall’omonima associazione, in collaborazione con la Pro loco e il Comune, è uno degli appuntamenti storici di tutto il forlivese, sorto nel 1961, ma le cui origini risalgono addirittura al 1668 quando il territorio di Civitella era governato dallo Stato della Chiesa.

"Gli obbiettivi che si pone la nostra associazione – precisano gli organizzatori – sono quelli di creare una nuova proposta di intrattenimento differenziata rispetto a carnevali vicini, forti della storia che ha reso il carnevale civitellese il più antico della Romagna valorizzando aree del centro storico del paese come la rocca del Castello, piazza Matteotti e piazza Giordano Bruno Quindi non più i tradizionali carri ma tanti gruppi mascherati per sollecitare la partecipazione diretta dei giovani di Civitella e dei paesi vicini che recentemente si sono impegnati a rilanciare la nostra manifestazione".

Le origini del Carnevale Civitellese risalgono al diciassettesimo secolo, quando rappresentava l’ultimo momento di gioia e spensieratezza prima dell’inizio della Quaresima. In tempi più moderni, la festa è stata rilanciata a partire dagli anni Sessanta, con un appuntamento domenicale. "Oggi il Carnevale Civitellese è una festa vivace e colorata, conosciuta in tutta la Romagna – aggiunge il sindaco Claudio Milandri – che include spettacolari gruppi in costume, partecipanti mascherati, musica, animazione e una gustosa offerta gastronomica. Dopo i lavori di ristrutturazione riconsegneremo all’associazione il locale-magazzino per le loro attività".

La passione per il Carnevale non accenna a diminuire col passare del tempo: in tanti si preparano ogni anno a scendere in strada con i costumi più creativi e divertenti. Fra vin brulè e dolci tipici, il Carnevale rappresenta tuttora un’occasione di divertimento per tutte le età: dai bambini che si travestono da personaggi delle fiabe fino agli adulti che scelgono costumi ironici e irriverenti. "Diversi giovani si sono avvicinati all’associazione anche recentemente intenzionati a continuarne la tradizione – concludono i promotori – nonostante la mancanza di risorse adeguate e la concorrenza di tanti altri appuntamenti che si svolgono in particolare nella città di Forlì".

L’appuntamento di domenica con 11 gruppi mascherati e la musica itinerante di ‘Brass to house’ è in piazza Matteotti a partire dalle 14,30. Al mattino canti e balli al mercato contadino e stand gastronomico a pranzo e a merenda con il contorno di dolci e vin brulè. Ingresso ad offerta libera. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 9 marzo. www.carnevalecivitellese.it