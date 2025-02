Torna il ’Carnevale dei sogni’. Musica, balli e maschere in piazza. Attesa per la grande festa

Musica, balli e tante maschere. È ricca la ricetta del ‘Carnevale dei sogni’ di Forlì che prenderà vita in piazza Saffi domenica 23 febbraio a partire dalle 15 e per tutto il pomeriggio.

"Vogliamo che questa giornata – commenta l’assessora ai grandi eventi Andrea Cintorino – rappresenti un momento di divertimento per i bambini e per le loro famiglie, ma anche un’occasione in più per vivere il nostro bel centro storico animato e pieno di musica". La musica, infatti, sarà proprio una delle protagoniste principali della giornata: a scegliere pezzi dagli anni Sessanta a oggi sarà un dj d’eccezione: Fabrizio Ferrari, voce storica di radio Rtl 102.5. La musica sarà la cornice di una serie di animazioni coloratissime e a darne conto è Manuele Piana, dell’agenzia milanese Ema 70, che ha curato l’organizzazione dell’evento: "Sul palco, insieme al dj, ci saranno tanti cosplayer in maschera che porteranno i personaggi più amati di ogni epoca con animazioni e balli e, soprattutto, molte parate a tema che si svilupperanno in tutta la piazza".

Tra gli intrattenimenti della giornata ci sarà anche il premio al ‘costume di famiglia’ più originale: "Sono sempre più numerose le famiglie – spiega Piana – che scelgono di travestirsi tutti insieme e noi vogliamo dar loro un riconoscimento speciale, anche per invogliare i genitori a giocare insieme ai loro figli tornando un po’ bambini insieme". Due gli ‘ospiti’ speciali della giornata: "In piazza – spiega l’organizzatore – ci sarà un enorme dinosauro animato alto oltre due metri e lungo quattro che senz’altro catturerà l’attenzione di tutti. Non solo: nell’angolo foto ci sarà un grandissimo dinosauro lungo oltre cinque metri, capace di sputare fumo dalle narici. Lì sarà possibile fare uno scatto ricordo unico per una giornata davvero indimenticabile".

In piazza, poi, ci saranno i personaggi del circo, gli animatori e i palloncini colorati. Non solo: in due gazebo i bambini potranno ricevere pop corn e zucchero filato in omaggio e, come in ogni carnevale che si rispetti, non mancherà il cannone che spara coriandoli e stelle filanti ad accompagnare la festa. Tutto questo se il meteo assisterà i programmi del Comune. In caso contrario è già pronta un’altra data: "La festa – precisa Cintorino – in caso di maltempo sarà rimandata al 1 marzo: una data che consente di non sovrapporci a nessun carnevale organizzato dai quartieri".

Sofia Nardi