Torna ‘Il cielo sopra Berlino’

Lunedì 9 e mercoledì 11 ottobre alle 21 al cinema Saffi sarà proiettato ‘Il cielo sopra Berlino’ di Wim Wenders nella versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna, in versione originale con sottotitoli in italiano. ‘Il cielo sopra Berlino’ è uscito per la prima volta nel 1987, realizzato profeticamente due anni prima della caduta del muro. "L’idea - ha commentato Wenders - è sorta contemporaneamente da diverse fonti. Anzitutto dalla lettura delle Elegie duinesi di Rilke. Poi tempo addietro dai quadri di Paul Klee. Anche dall’Angelo della storia di Walter Benjamin. Riflettevo anche su come in questa città convivano, si sovrappongano i mondi del presente e del passato, immagini doppie nel tempo e nello spazio, a cui venivano ad affiancarsi ricordi d’infanzia, di angeli in veste di osservatori onnipresenti e invisibili". Così prende vita un capolavoro metafisico e poetico, capace di parlare ancora alle nuove generazioni oggi come quasi quarant’anni fa.