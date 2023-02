Per la rassegna di teatro dialettale promossa da Comune di Meldola, Regione e Accademia Perduta-Romagna Teatri, domani alle 21 al Teatro Dragoni La Cumpagnì dla parochia di Carpena presenta ‘Eredité maledetta’, tre atti comici di Pier Paolo Gabrielli. L’autore ha iniziato a scrivere nel 1992, da subito apprezzato: ha elaborato con fantasia storie di vita spingendole al paradosso, completandole con battute esplosive e situazioni comiche. I suoi testi, pur esilaranti, non dimenticano tuttavia sentimento e moralità.

Venendo alla commedia di domani, in una famiglia già povera le disgrazie non vengono mai da sole. Un giorno una fortuna improvvisa sembra poter risolvere tutti i problemi, un’eredità lasciata alla signora Maria da un suo ex fidanzato. Cosa succederà con il marito? Biglietti: 7 euro (la biglietteria del Dragoni apre la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20; info e prevendita 0543.26355).