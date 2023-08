Torna il ’Festival del Buon Vivere’ Sarà dedicato agli alluvionati Primi big: Carofiglio e Mancuso

Come ogni anno, la fine dell’estate forlivese sarà animata dal Festival del Buon Vivere, che occuperà i consueti spazi dei Musei San Domenico dal 21 settembre al 1° ottobre.

L’edizione 2023 si intitolerà ’Ecologia delle relazioni. La mì tera’, ed è idealmente dedicata a tutte le persone colpite dall’alluvione. Il Festival ha già i primi due ospiti confermati: lo scrittore Gianrico Carofiglio e il teologo Vito Mancuso. Il resto del programma sarà presentato nei prossimi giorni.

Gianrico Carofiglio è un autore di romanzi, saggi e sceneggiature. Dalla sua penna è nato l’avvocato Guido Guerrieri, protagonista di ben sei romanzi gialli editi da Sellerio a partire dal 2002. È stato anche un pubblico ministero specializzato in indagini sulla criminalità organizzata e senatore della Repubblica per il Partito Democratico. Dal 2022 tiene il corso ’Lingua e scrittura giuridica di base’ all’Università di Bologna, sede di Ravenna. Il 28 settembre, all’interno del Festival, terrà una conferenza intitolata ’Orazione sulla gentilezza’.

Vito Mancuso, professore presso il master di Meditazione e neuroscienze dell’Università di Udine, ha frequentato a lungo le aule scolastiche. Dopo la cattedra in teologia presso la Facoltà di filosofia dell’Università San Raffaele, infatti, ha insegnato ’Storia delle Dottrine Teologiche’ presso l’Università di Padova. È anche autore di numerosissimi saggi, fra cui ’L’anima e il suo destino’ (2007), che è diventato un best-seller.

In occasione del Festival terrà una Lectio Magistralis intitolata ’Ecologia per giorni difficili’. L’ideatrice e curatrice del Festival del Buon Vivere, Monica Fantini, ha dichiarato che l’obiettivo è catalizzare l’attenzione del pubblico "sui tanti esempi di solidarietà che hanno reso affrontabile il periodo dell’alluvione e sulle tante emergenze ancora attive". Senza polemiche, aggiunge, ma "con una volontà di presa in carico delle responsabilità individuali per la mitigazione del cambiamento climatico". E’ questo il senso dell’ecologia dele relazioni che dà il nome alla rassegna.

L’immagine ufficiale del Festival è l’opera ’Di cielo e di terra’, dell’artista Silvana Cardinale. L’opera è stata appositamente creata per l’iniziativa.

