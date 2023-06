Torna il Gp del teatro amatoriale In scena un giallo e tante risate

di Rosanna Ricci

Prosegue in questo weekend alla Fabbrica delle Candele di Forlì il Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano, organizzato dalla Fita: sul palco i vincitori di quattordici realtà teatrali regionali italiane. Forlì ospita quindi i finalisti del Gran Premio giunti da diverse località e fra questi verrà premiata la miglior compagnia, oltre ad assegnare altri premi a livello individuale o di gruppo.

Stasera alla Fabbrica delle Candele (ore 21.25, sarà la volta del terzo spettacolo della rassegna: si tratta di ‘Rosalyn’ del teatro Drao &Teatro Tre, compagnia proveniente dalle Marche; il testo è di Edoardo Erba con la regia di Davide Giovagnetti. In scena la scrittrice Esther si trova in un commissariato di polizia per rispondere alle domande relative a una penna stilografica da lei perduta quando era in Canada quattro anni prima, in occasione della presentazione di un suo libro. La penna è stata poi ritrovata sul cadavere di un uomo a Toronto.

Durante la permanenza in Canada, Esther era diventata amica di Rosalyn che aveva come amante un uomo violento. Esther incita Rosalyn a denunciare l’uomo. Poi la situazione precipita fino ad arrivare all’omicidio.

Domani sera (ore 21,25), sempre alla Fabbrica delle Candele, il quarto spettacolo del festival sarà presentato dal Gruppo Teatrale Einaudi-Galilei, in arrivo dal Veneto con ‘Rumori fuori scena’ di Michael Frayn e con regia di Renato Baldi e Marco Frassani. Nel primo atto si assiste alle prove di una compagnia teatrale in cui gli attori non sanno la parte, i gesti sono sbagliati, le tensioni sono tante. Inoltre un attore ha problemi di alcolismo e il regista non sa scegliere fra due attrici.

Nel secondo atto la farsa va finalmente in scena, ma attraverso un divertente gioco teatrale lo spettatore da dietro le quinte scopre le ansie, i contrasti e le follie degli attori che vanno e vengono dal palco. Infine il terzo atto: si giunge all’ultima replica, ma l’astio e il malcontento degli attori e tale da far sì che costoro, pur di dar fastidio ai compagni, non esitano a rovinare lo spettacolo la cui comicità diventa irresistibile. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito.