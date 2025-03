Torna il mercatino dell’antiquariato

La Pro loco di Dovadola ha organizzato per domani il mercatino dell’antiquariato e del riuso ‘Amarcord’ dalle 8 alle 16, in piazza Berlinguer. L’iniziativa, in collaborazione con il Comune e l’associazione Armorum Ars Dovadola, si terrà ogni terza domenica del mese per tutto l’anno, ad esclusione dei mesi di agosto e ottobre. Mentre in aprile la manifestazione sarà spostata alla quarta domenica (27), perché la terza domenica è Pasqua. Spiega il presidente della Pro loco, Mirco Tedaldi (foto): "Ogni domenica noi volontari della Pro loco, che abbiamo organizzato l’iniziativa per animare il paese e attirare curiosi e turisti, apriremo il servizio bar e cucina per la piccola ristorazione, cioè prepareremo un piatto di pasta a mezzogiorno, in base a ricette della nostra tradizione, e serviremo panini e piadine con affettati e formaggi, non solo per i titolari delle bancarelle, ma anche per i visitatori che volessero fermarsi in paese". Per ora già una trentina di bancarelle ha garantito la presenza per la prima domenica (info: Mirco 348.7385574 e prolocodovadola@libero.it). Conclude il presidente Tedaldi: "Come stiamo facendo da oltre 50 anni per la Sagra del Tartufo, cercheremo anche con questa iniziativa di non deludere mai i nostri amici e gli affezionati visitatori di Dovadola e dell’entroterra forlivese".

Quinto Cappelli