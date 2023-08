Torna il mercatino di beneficenza

Torna oggi e domani dalle 8 alle 18, in via Copernico 85, (box 23) il Mercatissimo di beneficenza dell’associazione di volontariato del gruppo di preghiera di Montepaolo. In vendita mobili, biancheria, oggettistica, lampdari, libri, dischi, giocattoli, quadri, antiquariato e abbigliamento. via copernico Oggi e domani Mercatissimo di beneficenza