Torna il presepe vivente: "Ci lavoriamo da mesi"

Torna il presepe vivente dei bambini. Il tradizionale evento si svolgerà sabato 16 dicembre alle 14,30 in piazza Saffi, davanti all’abbazia di San Mercuriale e, quest’anno, coincide con l’800esimo anniversario del primo presepe vivente realizzato da San Francesco a Greccio. Giunta alla sua 22ª edizione, la sacra rappresentazione è un appuntamento molto atteso, che negli anni, ha visto crescere la partecipazione e l’interesse. Nata da un’idea degli operatori della cooperativa sociale Domus, che da allora ne coordina l’organizzazione, l’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno delle Scuole la Nave, dell’associazione Gli Elefanti e della parrocchia San Giovanni in Coriano.

Come negli anni passati, ha il patrocinio del Comune di Forlì e della diocesi di Forlì-Bertinoro. "Ogni anno ci confrontiamo con il vescovo – spiega Andrea Fantuzzi, di Domus coop –. E, proprio lui, ci ha suggerito, come immagine dell’iniziativa, la rappresentazione della Natività, che rimanda alla Palestina, così martoriata in questi giorni". Il manifesto dell’evento, con questo tema, è stato realizzato da Franco Vignazia e l’iniziativa vede partecipazione di 300 bambini delle scuole primarie e secondarie, coinvolti in un lavoro organizzativo che li ha impegnati, con gli insegnanti e le famiglie, per settimane. In centro, bambini e ragazzi rappresenteranno le scene che raccontano l’avvento, dall’Annunciazione alla Natività, passando per la visitazione, il sogno di Giuseppe, l’annuncio ai pastori, fino all’arrivo dei Magi. Durante la rappresentazione, oltre al vangelo, verrà recitata una poesia dello scrittore Giampiero Pizzol.

"E’ una storia, quella del nostro presepe, che si ripete e si rinnova ogni anno – aggiunge Gianni Matteucci, dell’associazione Gli Elefanti –. I bambini e i ragazzi ne sono gli assoluti protagonisti e saranno loro che rappresenteranno anche la Sacra Famiglia. Ma sono fondamentali anche gli insegnanti, che si attivano per mesi, impegnati a tutto campo: dal reperimento dei costumi allo studio delle parti. E, con loro, le famiglie". "Come amministrazione, aspettiamo molto questo evento – ha detto Paola Casara, assessora con delega alle politiche educative –. È il risultato di un grande lavoro di gruppo che rende possibile la creazione di nuove relazioni tra le diverse famiglie che partecipano. Con la pandemia abbiamo dovuto ridurlo, ma ora sta di nuovo crescendo, assumendo importanza, e sarà così ogni anno di più". Alla presentazione dell’iniziativa sono intervenute Silvia Tonini e Roberta Ravaioli, insegnanti, rispettivamente, della scuola secondaria e primaria. In caso di pioggia, l’evento si sposterà alla chiesa del Carmine. Alle 15,45 è prevista la benedizione del vescovo di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza, alle statuine di Gesù portate dai bambini.