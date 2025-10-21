Torna il salotto culturale. A tu per tu nel Ridotto con poeti e big della prosa

Il Ridotto del teatro ‘Diego Fabbri’ di Forlì apre una nuova stagione con due cicli di incontri che ne confermano il ruolo di ‘salotto culturale’, nonché luogo dove si intrecciano linguaggi diversi: la scena incontra la parola, tra le voci della poesia contemporanea e quelle del teatro raccontato dai suoi protagonisti, che animeranno la stagione sul palcoscenico principale.

Due percorsi distinti ma legati dalla volontà di far dialogare artisti e pubblico in un clima di ascolto e di scambio. A partire dal mese di novembre, si riconferma la terza edizione del progetto ’Ridotto in poesia’, in collaborazione con l’Associazione culturale Metropolis e curato dal giornalista e scrittore Marco Colonna. Saranno previsti in totale quattro incontri, tutti alle ore 18 e a ingresso libero: i primi tre dedicati a figure di spicco del panorama poetico di oggi, curiosamente accomunate da un background medico-scientifico.

Il 6 novembre aprirà il ciclo il neurochirurgo e poeta Gilberto Vergoni, nato a Fano e cesenate d’adozione. Seguirà, il 13 novembre, la forlivese Clery Celeste, che nel 2025 ha aperto un canale YouTube in cui tratta di rune ed esoterismo: ’Clery Celeste – rune e miti’. Sheila Moscatelli sancirà l’ultimo appuntamento del mese, sabato 22 novembre. Nata a Terni, dal 2011 Moscatelli vive e lavora a Ravenna. Collabora come redattrice ed editor alla collana di poesia Fuori Stagione. Chiuderà infine la rassegna di incontri, sabato 6 dicembre, la tribù poetica VoceVersa, che terrà un incontro di Poetry Slam, gara in cui l’oralità è centrale e i poeti, declamando i propri versi, vengono valutati da una giuria di persone scelte a caso fra il pubblico.

"Il Ridotto è diventato la casa di poesia dei forlivesi", commenta con orgoglio Marco Colonna.

Al secondo ciclo, che si compone di 7 incontri, prenderanno parte come di consueto gli attori della stagione teatrale di Prosa del teatro Diego Fabbri, in dialogo con il giornalista Pietro Caruso, offrendo l’opportunità al pubblico di avere un confronto diretto con gli interpreti che vanno in scena in quei giorni nel teatro cittadino. Attori e registi, raccontandosi, impreziosiscono e donano nuova intensità al contatto tra palco e platea.

Questo dialogo vivo inizierà già a partire da sabato 25 ottobre con la voce di Neri Marcorè e la troupe di ‘Sherlock Holmes – Il Musical’ in cui l’attore veste i panni del più celebre detective di tutti i tempi, affiancato da un cast di oltre venti eccezionali performer; si procede poi sabato 15 novembre con Paolo Genovese e gli attori di ‘Perfetti Sconosciuti’, la commedia corale ispirata all’omonimo film di successo di cui Genovese è regista.

Sabato 20 dicembre toccherà a Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, protagonisti di ‘L’anatra all’arancia’, mentre il 10 gennaio sarà presente il famoso regista teatrale tedesco Peter Stein con gli attori di ‘Crisi di Nervi’ basato su tre atti unici di Anton Čechov.

Il 24 gennaio spazio a Claudio Casadio, Loredana Giordano, Valentina Carli e Leone Tarchiani, protagonisti di ‘Gli Innamorati’ di Carlo Goldoni in una produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri, seguiti sabato 14 febbraio da Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli e gli attori di ‘Ti ho sposato per allegria’. A chiusura della rassegna, sabato 7 marzo, ci saranno Giorgio Pasotti e Giacomo Giorgio, protagonisti di ‘Otello’ di William Shakespeare: una drammaturgia originale firmata da Dacia Maraini.

Tutti gli appuntamenti di ’Ridotto in Poesia’ e gli ’Incontri con gli Artisti’ inizieranno alle ore 18 e saranno a ingresso libero fino ad esaurimento posti.