Torna il Sedicicorto: omaggio ad ‘Amici miei’

Dal 3 al 12 ottobre Forlì si trasforma nella capitale del cortometraggio con la 22ª edizione di Sedicicorto International Film Festival. Con 3.477 opere iscritte e 159 selezionate da 55 Paesi, il festival diretto da Gianluca Castellini e Joana Fresu de Azevedo porta in città un mosaico di storie e linguaggi che raccontano il mondo contemporaneo. Come sempre le proiezioni sono il cuore della rassegna, con otto sezioni in concorso che spaziano dalla fiction all’animazione, dai corti ultrabrevi alle produzioni scolastiche, senza dimenticare le produzioni made in Emilia-Romagna.

Ma il festival non si esaurisce in sala: ogni giorno la città vivrà di eventi collaterali che intrecciano cinema, letteratura, musica, teatro e arti visive.

Uno dei fili conduttori di questa edizione è l’omaggio ad ‘Amici miei’, capolavoro di Mario Monicelli che festeggia 50 anni dall’uscita. Il poster ufficiale è dedicato al film, mentre alla Galleria Manoni di corso Garibaldi sarà allestita la mostra ‘La Zingarata’, con locandine originali, opere artistiche e oggetti di scena. Lo spirito dissacrante del film rivive anche nella sezione fuori concorso Supercazzola, sei corti comici che ne raccolgono l’eredità.

Il programma culturale è fittissimo. Tra gli appuntamenti più attesi c’è ‘Cinebook’, rubrica ideata dalla scrittrice Gabriella Maldini che esplora i legami tra cinema e letteratura. Con ‘Il Centenario’ lo storico Enrico Gaudenzi guiderà il pubblico alla scoperta di quattro capolavori del 1925, da ‘La corazzata Potëmkin’ di Ejzenštejn a ‘La febbre dell’oro’ di Chaplin. Sul fronte musicale, Riccardo Spaggiari sonorizzerà dal vivo Metropolis di Fritz Lang, mentre la band alt-pop A Flower Tide presenterà in anteprima i brani del suo primo EP. Non mancherà il teatro, con ‘Jerusalem poems against war’ che porterà in scena poesie palestinesi contro la guerra.

Il festival rinnova anche il suo impegno civile con il progetto Quadro di Pace: quest’anno un’opera dell’artista palestinese Rawan Anani sarà donata al festival internazionale torinese ‘Give peace a screen’. Con la sezione CineworkER si discuterà di futuro dei festival e intelligenza artificiale nel cinema, mentre il legame con le scuole si rafforza con sezioni dedicate agli studenti e il nuovo laboratorio ’Come un pesce nell’acqua’, rivolto aGLi under 35. Coinvolti nelle proiezioni saranno circa 5.000 ragazzi delle scuole medie e superiori: "Una cifra record – sottolinea Fresu de Azevedo – che vede il coinvolgimento di quasi la totalità degli istituti forlivesi".

Non mancheranno i grandi ospiti: il Premio alla Carriera sarà assegnato ai Manetti bros, protagonisti del cinema di genere italiano; Martina Scrinzi riceverà il Premio Generazione G come attrice emergente; Elisabetta Cavallotti sarà celebrata con il Cin-ER; e i giovani autori regionali Gianluca Zonta e Matteo Lolletti saranno premiati per il loro contributo al cinema locale.

A proposito di progetti dedicati a Forlì, Castellini lancia un nuovo progetto, il ‘Cineforum-livii’, che omaggia il mondo del cinema locale: "Forlì – spiega – vanta una grande tradizione cinematografica troppo spesso trascurata, perciò organizzeremo momenti ad hoc che ne valorizzino i protagonisti". La maggior parte delle proiezioni si terranno al San Luigi, ma saranno coinvolti anche altre luoghi come la Fabbrica delle Candele e il circolo Aurora. Info su: www.sedicicorto.it.

