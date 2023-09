Torna il weekend dedicato ai famosi mattoncini Lego

Sarà un fine settimana a Meldola all’insegna dei mattoncini Lego. Infatti domani e domenica, in collaborazione con Romagna Lug, il Lego Users Group della Romagna, il Comune bidentino ospiterà la terza edizione dell’evento ‘Meldolandia, Il Regno Del Mattoncino’, esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego. "L’evento, organizzato con il supporto di Monobrand Store Srl Ravenna – precisano l’assessora al turismo Simona Zuccherelli e il sindaco Roberto Cavallucci – si terrà all’interno del Palazzetto dello Sport di Meldola, in via 4 Novembre, nelle giornate di domani dalle 14 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19. L’area espositiva si svilupperà all’interno del Palazzetto, e qui i visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini Lego, appartenenti a differenti tematiche capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini. Invitiamo i cittadini e gli appassionati – concludono – a visitare questo ‘fantastico mondo’ colorato che, da sempre, coinvolge, fa giocare e divertire, persone di tutte le età".

o.b.