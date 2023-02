Torna in piazza Saffi il Mercatino Piemontese con tante specialità

Torna questo fine settimana il mercatino piemontese, fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche, domani e domenica in piazza Saffi (dalle 9,30 alle 19,30). Nei chioschi si troveranno formaggi freschi e stagionati – dalle tome ai pecorini – i salumi delle langhe, da abbinare a vini rossi come il Barbera, il Grignolino e il Dolcetto. Per i più golosi non mancherà un vasto assortimento di dolci tipici del Piemonte: cuneesi e monregalesi, amaretti, baci di dama e la torta di nocciole piemontese. Infine vasta scelta di cioccolato artigianale e creme di nocciola.