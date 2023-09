Torna in piazza ’Sharing Breath’ Cena benefica e minuto di respiro

Nella giornata di oggi e sabato Forlì diventa capitale italiana del respiro con ’Sharing Breath’, manifestazione dedicata alla prevenzione e ricerca sulle malattie polmonari. Il programma odierno prevede, a partire dalle 19.30, la cena del Respiro, charity dinner con raccolta fondi che si terrà in piazza Saffi a Forlì, di fronte al palco in cui si svolgerà lo spettacolo domani. Partecipando alla cena, realizzata in collaborazione con l’Istituto alberghiero Artusi di Forlimpopoli, si contribuirà e a supportare le famiglie del territorio colpite dall’alluvione.

L’evento sarà condotto da Marco Viroli e vedrà la presenza di autorità e personaggi che porteranno la propria testimonianza a sostegno del progetto Sharing Breath. Nel corso della serata il maestro Marco Sabiu inviterà i partecipanti a seguirlo nel "minuto di respiro". Il programma proseguirà domani, sempre in piazza Saffi, dalle ore 10 con l’animazione degli eventi di Sport e Respiro, insieme ai testimonial di diverse discipline sportive e sarà possibile effettuare test gratuiti del cammino (walking test) e di spirometria. Saranno numerose le associazioni nazionali che sostengono il progetto, impegnate nella sensibilizzazione sul tema dell’importanza del respiro e della prevenzione delle malattie polmonari tramite l’attività fisica e un sano e corretto stile di vita. Inoltre dal mattino fino alle 20 saranno organizzate esibizioni e tornei di calciobalilla, freccette, calcio a 5, basket, basket in carrozzina, tennis da tavolo, volley e sitting volley, a testimonianza di come lo sport sia da sempre sinonimo di condivisione.

Con un campo da basket, uno da calcio a 5 e uno da volley, piazza Saffi sarà costantemente animata e scenario di tornei che si svolgeranno per tutta la giornata. Vela, golf e roller non potranno esibirsi, ma sarà presente uno stand informativo, con in primo piano lo sport d’inclusione. In particolare, per il calcio a 5, si potrà assistere all’esibizione della Nazionale italiana calcio a 5 sorde, vincitrice del campionato europeo di categoria e che sarà impegnata in Turchia per le Olimpiadi. Per il sitting volley sarà presente la squadra di Forlì-Cesena che lancerà un messaggio di inclusione e speranza: "Ognuno di noi, con quello che ha, può dare il massimo ed essere uguale agli altri".

Gianni Bonali