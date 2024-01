Torna ‘Kino – Storie di cinema’ con ’The Dreamers’ di Bertolucci

Torna domani alle 21 ‘Kino – Storie di cinema’, rassegna che porta al Saffi in viale dell’Appennino cinque film in lingua originale restaurati dalla Cineteca di Bologna. Dopo ‘Il grande Lebowsky’ a novembre e ‘Io ti salverò’ a dicembre, la proiezione di gennaio vedrà sul grande schermo ‘The Dreamers’, capolavoro di Bernardo Bertolucci del 2003 ambientato nella Parigi del ‘68. A introdurre il film saranno, come per gli altri appuntamenti, i redattori del magazine forlivese ’Billy – Rivista di cinema e altre perversioni’, in questa occasione Matteo Lolletti e Silvia Strada. Per agevolare la partecipazione sarà messa a disposizione una navetta gratuita sia all’andata che al ritorno, con ritrovo in piazzale della Vittoria alle 20.30 e rientro dopo la visione. ‘Kino – Storie di cinema’ è un progetto realizzato da Sunset insieme a Tiresia Media. L’idea nasce con un triplice intento: permettere a tutte le persone interessate di vedere in sala capolavori del passato, coinvolgere gli universitari e in generale i più giovani, ma anche creare un rito collettivo e una discussione attorno alla proiezione. Il prezzo del biglietto intero è di 8,50 euro, ridotto 6,50. Seguiranno il 12 febbraio ‘La signora della porta accanto’ e l’11 marzo ‘Persepolis’.

Martina Mastellone