Torna l’8 marzo in biblioteca: letture insieme a voceDonna

Domenica alle 15.30 la biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro ospiterà la ventesima edizione di ‘Incontro 8 marzo - Giornata internazionale della donna’. Un appuntamento organizzato dall’associazione socio - culturale al femminile voceDonna. Il programma prevede in apertura l’intervento sul tema ‘Lottomarzo e le partigiane forlivesi’ a cura di Carla Grementieri, saggista, ricercatrice della storia delle donne e presidentessa di voceDonna; a seguire sarà l’attrice, drammaturga e regista Sabina Spazzoli a parlare di ‘Donne’; le letture poetiche di ‘voceDonnainpoesia’ di Emanuela Babbini preluderanno le letture libere delle donne del pubblico. Al termine torta mimosa per tutti, come da tradizione offerta dal Gran Caffè 900 di Castrocaro, e brindisi offerto da voceDonna. La cittadinanza è invitata. L’ingresso è a offerta libera pro Caritas. L’incontro 8 marzo è patrocinato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’associazione voceDonna, membro del Tavolo permanente delle associazioni contro la violenza alle Donne e della Consulta laica forlivese, nasce l’8 marzo del 2003 per iniziativa di un gruppo di amiche di lunga data, compagne nella squadra di pallavolo ‘6 di picche’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Tra le finalità perseguite la tutela della dignità e dei diritti della persona, specie quelli delle donne e dei bambini; le pari opportunità, la solidarietà tra persone e popoli, la cultura della non violenza e della pace, lo scambio e valorizzazione dei saperi, la promozione dell’arte e di culture diverse, la protezione dell’ambiente, la valorizzazione storica, culturale, artistica del territorio. Tra le socie onorarie, individuate tra donne (ed eccezionalmente uomini) che abbiano perseguito con costanza e tenacia una delle finalità dell’associazione, Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina, Caterina Savini, missionaria laica in Africa, Amalia Geminiani, ex staffetta partigiana residente a Castrocaro, Monica Bandini, compianta ciclista forlivese già campionessa del mondo a squadre nel 1988, Iris Versari, partigiana combattente, medaglia d’oro al valor militare della Resistenza.

Francesca Miccoli