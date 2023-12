Torna la ’Banda del fuoco’: la brace è un inno all’amicizia

Da alcuni giorni si respira un allegro fermento in piazza d’Armi a Terra del Sole. Accanto al grande albero, allestito al centro della bomboniera rinascimentale dalla Pro loco, ha preso forma la casetta della banda del fuoco, il gruppo di volontari che ogni anno si riunisce, arricchendosi e rinnovandosi, in vista delle feste di Natale. Il sodalizio di amici, costituitosi nella cordiale convivialità del bar due borghi, ha deciso di riscaldare le notti dicembrine e le prime sette sere del 2024 con l’accensione di una grande brace. Dove chi lo desidera potrà portare carne, verdure e altro da cucinare e gustare scambiando quattro chiacchiere in un’atmosfera gioiosa. "Per la sesta edizione dell’appuntamento hanno aderito poco meno di una settantina di persone" spiega Roberto Biondi, uno dei leader della banda. "Gente volenterosa e con tanta voglia di stare insieme divertendosi" aggiunge Claudio Farolfi. Il gruppo mette a disposizione la brace e gli strumenti necessari alla cottura, compresi consigli e assistenza all’utilizzo. E per tutti i presenti vin brulè a offerta libera. L’appuntamento è dalla sera della Vigilia a domenica 7 gennaio: complice il calendario infatti quest’anno si potrà vivere l’atmosfera delle feste anche il giorno successivo all’Epifania.

Domani sera però ci sarà già un anticipo di festa: all’uscita dalla recita di Natale della scuola materna, bambini e famiglie saranno accolti dai volontari con dolci e brulè. "Quest’anno al posto della tradizionale casetta abbiamo allestito una piccola baita con alberi, progrediamo a ogni edizione" dice Luca Mancini, uno dei fedelissimi della banda, annunciando le novità 2023, tra le quali va annoverata anche una seconda piccola brace nei pressi del grande albero. Tutte le sere è prevista la partecipazione di gruppi e associazioni. "Al momento sono rimaste libere due serate ma chiunque può unirsi al gruppo e cucinare alla brace in qualsiasi momento". Il ricavato dalle offerte verrà devoluto ad associazioni locali.

Lo scorso anno a beneficiare del buon cuore della banda del fuoco furono le due scuole materne di Pieve Salutare e Terra del Sole, il comitato genitori dell’istituto comprensivo e la Caritas della cittadella. "Per il 2024 decideremo tutti assieme, democraticamente, a chi devolvere il ricavato del fuoco".

Le attese sono ottimistiche. "In alcune serate ci aspettiamo anche 400 persone – conclude Biondi –. Dodici mesi fa ne contammo complessivamente circa 4.000".

Francesca Miccoli