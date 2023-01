Torna la benedizione degli animali

A Castrocaro Terme e Terra del Sole si rinnova la liturgia della benedizione degli animali. In calendario ogni anno la domenica cronologicamente più vicina al 17 gennaio, giorno in cui si celebra Sant’Antonio abate, protettore degli animali, l’appuntamento è molto sentito dalla comunità locale, che partecipa numerosa e devota. Una tradizione ormai consolidata nella parrocchia di Ladino, frazione alle porte di Terra del Sole: al termine della santa Messa delle ore 9, la grande area verde antistante la chiesa di San Martino si popola di cavalli, cani, gatti, galline, criceti, asinelli, animali da cortile e persino pesci rossi, provenienti dalle zone circostanti e da tutta la vallata.

Dopo il rito, che contempla la lettura della preghiera e la benedizione, verranno distribuiti a tutti i fedeli il pane benedetto durante la liturgia eucaristica e l’immagine del santo eremita. Suggestiva l’iconografia del protettore degli animali, ritratto con una lunga barba bianca, sorretto da un lungo bastone con accanto un porcellino, diverse bestiole e una vivida fiamma ai piedi. Nella circostanza vengono ricordati nella preghiera comunitaria i parrocchiani scomparsi, in particolare chi nel tempo ha partecipato all’organizzazione della cerimonia. Quest’anno un pensiero verrà rivolto a Domenico Settanni, abituale frequentatore della parrocchia di Ladino, molto amato per l’affabile disponibilità, venuto a mancare nel marzo del 2022.

Seguirà un momento conviviale durante il quale i laboriosi parrocchiani offriranno a tutti i presenti una merenda e buon vino locale. Gli antichi usi in voga nella frazione contemplano inoltre la collocazione, la sera prima della festa, della sacra immagine di sant’Antonio all’interno delle case e delle stalle: un’abitudine con scopo propiziatorio, volta a scacciare le malattie. All’indomani il pane benedetto viene dato in pasto a tutti gli animali, in primis quelli ammalati affinché possano guarire.

A Castrocaro la benedizione degli animali è in programma alle ore 15.30 sul sagrato della chiesa dei Ss. Nicolò e Francesco, nella piazzetta intitolata a monsignor Adalberto Mambelli, per mezzo secolo amatissimo arciprete e guida delle anime castrocaresi. Introdotta all’ombra del Campanone nel 2022 da don Urbano Tedaldi, da poco insediato in parrocchia, la liturgia è stata accolta con gioia. Nel fine settimana, inoltre, al termine della celebrazione delle messe sarà distribuito il pane benedetto in sacchetti già confezionati.

Francesca Miccoli