Torna la Compagine di San Tomè

Per la rassegna di teatro dialettale, stasera alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola la Compagine di San Tomè propone ‘A j’ò una bela fiola’, una commedia in due atti scritta da Valerio Di Piramo. Lo spettacolo narra la storia di Felice Vinterri e della moglie Ofelia, titolari di un’agenzia di pompe funebri che cercano di gestire la loro attività anche attraverso espedienti ingegnosi, ma sempre ricchi di comicità. La Compagine è nata nel 1992, quando un gruppo di amici del circolo unitario socio culturale di San Tomè Aps, di Forlì, nel 1992 pensò di realizzare uno spettacoloin dialetto romagnolo per rallegrare la festa sociale. Da lì la compagnia si è strutturata e produce, quasi annualmente, delle piéce in dialetto per mantenere vivo questo forte elemento culturale distintivo del nostro territorio.

Biglietti: 7 euro. Prenotazioni: biglietteria del Teatro Dragoni, dalle ore 20. Informazioni: 0543. 26355