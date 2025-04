Torna la Diabetes Marathon. A spasso o di corsa nei parchi per aiutare chi è malato

Correre o camminare attraverso i parchi della città e al contempo aiutare chi soffre. È lo scopo della Diabetes Marathon, la manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione contro il diabete ideata dall’associazione Diabete Romagna e la cui 12ª edizione partirà domani mattina dalle 9.30 da piazza Saffi dove poi la gara si concluderà. Principale evento nella lotta a questa patologia cronica in Italia per partecipazione e ricchezza di programma, la Diabetes è diventata da anni un appuntamento per podisti desiderosi di mettersi alla prova sul doppio tracciato di 10 oppure di 6.5 chilometri, ma anche per famiglie, anziani e bambini che desiderano solo farsi una bella e lunga camminata passando una mattinata all’insegna del piacere di stare insieme e magari, prima o dopo la gara, usufruire della possibilità di controllare la propria pressione o i livelli di insulina nei centri appositamente allestiti per l’occasione in piazza Saffi.

Il ritrovo per i partecipanti ai due percorsi è previsto per le 9, mentre la partenza sarà data alle 9.30. Chi non l’ha ancora fatto potrà ancora iscriversi in piazza Saffi o nella giornata odierna dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, oppure domani dalle 7.30 alle 9 sempre al prezzo di 15 euro che andrà in beneficenza ma darà diritto anche alla maglietta della manifestazione, ad un pacco gara con i prodotti delle aziende amiche della Diabetes, ma anche al servizio ristoro, a quello sicurezza e soccorso sanitario grazie alla collaborazione con la Protezioni civile e numerose associazioni del territorio. Dalle 8 alle 9 di domenica si potrà effettuare un riscaldamento muscolare in piazza a cura del gruppo Diabetes Marathon Gym, associazione che durante l’anno si ritrova per praticare attività fisica, incoraggiare uno stile di vita sano e per prevenire l’insorgenza del diabete o limitarne le complicanze.

Il percorso si snoderà attraverso i più importanti e suggestivi parchi della città e questo sia che si opti per il percorso da 10 chilometri che per quello da 6.5. Dopo la partenza da piazza Saffi, si arriverà e si attraverserà in lunghezza il parco della Resistenza, poi quello delle Stagioni, il parco Incontro, i giardini dedicati a Silver Sirotti, il parco Franco Agosto, i giardini dei Musei del San Domenico per poi tornare in piazza Saffi.

La partecipazione alla manifestazione consentirà all’associazione Diabete Romagna di essere a fianco di adulti, bambini e persone con diabete del territorio grazie ai progetti di sostegno ai pazienti nelle diverse fasi della vita in ‘compagnia’ di questa delicata patologia cronica.

Stefano Benzoni