Torna la Diabetes Marathon. La solidarietà va di corsa: "Raccolta fondi e prevenzione"

Solidarietà e prevenzione del diabete. Sono queste le parole chiave della Diabetes Marathon, l’annuale evento per camminatori e podisti che andrà in scena nella mattinata di domenica 21 aprile, con partenza (ore 9.30) e arrivo in piazza Saffi.

La manifestazione, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione, è uno degli appuntamenti più importanti del calendario forlivese, un’iniziativa che trascende l’ambito sportivo. Il ricavato delle iscrizioni servirà infatti a sostenere i progetti dell’associazione Diabete Romagna, finalizzati a migliorare la vita di chi convive con questa patologia. Sarà solo la prima tappa di un lungo viaggio, come emerge dalle parole del presidente di Diabetes Marathon William Palamara: "Si inizia il 21 aprile con la maratona, ma poi si continua tutto l’anno con eventi a Cesena e Rimini, volti a sensibilizzare la cittadinanza sul tema del diabete e la relativa prevenzione". Nell’edizione del 2023 si è deciso di imprimere una svolta al percorso, facendogli attraversare alcuni dei parchi più belli della nostra città, come quello della Resistenza (viale Spazzoli) e il parco urbano Franco Agosto. La scelta di sposare il verde è stata confermata anche per la maratona di quest’anno, avvalendosi dell’ormai consolidata collaborazione con Trail Romagna.

In concomitanza con l’evento è stata inoltre lanciata una raccolta fondi, dal titolo ‘Moltiplicatori d’amore’, che sarà aperta dall’inizio di aprile alla fine di maggio. I fondi saranno poi destinati a progetti per sostenere bambini e adulti affetti da diabete. L’ideatore della raccolta, Daniele Fabbri, ha scoperto 55 anni fa di avere il diabete. Una scoperta traumatica, specialmente per un bambino di 8 anni, alla quale Fabbri ha scelto di reagire con ostinata determinazione: "Quando mi dicevano di non fare una cosa, il mio istinto mi portava nella direzione opposta – spiega Fabbri –. Ho fatto tutto il cammino di Santiago e ho superato diversi infortuni. Quando ci metti la grinta vai comunque avanti".

Sono ð 388.1613262) e il Bar Stefano (viale Bolognesi 191). Nella quota di partecipazione sono compresi un pacco con prodotti donati dalle aziende amiche, servizi di soccorso e una maglietta (arancione per i bambini e blu per gli adulti) con uno slogan: "Perché vogliamo che un giorno il diabete non abbia più potere di decidere della vita di nessuno".

Michele Santolini