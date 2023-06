Torna la festa dello sport: le associazioni si presentano

Prosegue a Predappio il ricco calendario di eventi che animeranno l’estate sul territorio denominato ‘Predappio vive l’estate’. Nonostante le incertezze del meteo, questa sera dalle 20.30 in poi in piazza Garibaldi è in programma il tradizionale appuntamento con la Festa dello Sport, promossa dall’assessorato allo sport, guidato dall’assessore e maratoneta, Lorenzo Lotti. "Molte delle associazioni sportive che operano sul territorio – spiega Lotti – presenteranno in piazza le loro attività, mostrando al pubblico un assaggio del lavoro svolto durante la stagione agonistica appena conclusa".

Saranno presenti all’evento l’Associazione sportiva dilettantistica (Asd) Sporting Predappio, con le due squadre di calcio (Fiumanese e Predappio), e l’Associazione Sportiva di San Cassiano, con la presentazione di tutte le discipline sportive, fra cui varie squadre di calcio giovanile, danza aerea, pallavolo e atletica, coinvolgendo un totale di oltre 120 persone. A seguire sarà la volta della Polisportiva Cava (20-30 persone), la danza aerea di Viky e per finire l’Associazione Sportiva Libertas, con 50 sportivi.

"La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere un momento di festa con gli atleti del territorio e avvicinarsi alle diverse attività sportive promosse". Conclude l’assessore Lotti: "La Festa dello Sport mette in evidenza l’importanza dello sport nella formazione fisica, sociale e umana dei ragazzi e dei giovani, non solo a livello personale, ma anche della comunità civile di un territorio".

