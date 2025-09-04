Torna la festa di Pietrapazza tra giochi tradizionali e pranzo

Torna domenica 7 settembre la Festa di Pietrapazza. Attraverso un efficace passaparola in tanti provenienti dalla Val Bidente, dalla Val Savio e dal Casentino, ex residenti, e non solo, si ritrovano fin dal primo mattino nel piazzale antistante la Chiesa di Sant’Eufemia costruita ex novo nel 1938 sotto la spinta del parroco originario di Santa Sofia Domenico Zanchini e di tutti i capifamiglia.

Pietrapazza è posta a 734 metri di altitudine ed è sempre stata nei secoli una terra difficile da vivere e oggi è presente solo un residente oltre a quella periodica dei frati dell’ordine religioso ‘Fratelli di S. Francesco’ che hanno con caparbietà e pazienza negli scorsi anni prima ristrutturato la vecchia canonica (di proprietà della parrocchia di S. Sofia) trasformandola in un eremo, poi la chiesa e il campanile. Così domenica alle 11,30 ci sarà la santa messa cui seguirà il pranzo alla sporta nell’area antistante e l’avvio dei giochi tradizionali come la ‘piastra’ e la ‘morra’ nel pomeriggio.

Dal 1970 la valle di Pietrapazza è stata decimata dall’emigrazione biblica degli anni ‘50-‘70, una territorio appartato ora meta però di escursionisti in tutto l’arco dell’anno.

Una valle protetta dal Parco nazionale che presenta insediamenti e tipologie costruttive di grande fascino, caratterizzata dai silenzi, da una fauna numerosa e varia, ma soprattutto dai segni dell’uomo come mulattiere massicciate, ponti, maestà, cimiteri e case di pietra, ma anche dal recupero di tante abitazioni da parte dei privati che segnano una inversione di tendenza. Dall’abbandono al ‘ritorno’ grazie a un turismo consapevole e alla consapevolezza ritrovata della bellezza di questi ambienti fuori dal comune.

Oscar Bandini