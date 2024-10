Torna la fiera del Vintage con oltre 100 espositori

La moda del passato rinasce nei padiglioni della Fiera di Forlì. Da domani a domenica torna, con la sua 36ª edizione, ‘Vintage, la moda che vive due volte’, tra abiti, collezionismo, modernariato, auto d’epoca e musica di una volta. "Gli espositori – spiega il direttore della kermesse Simone Valleca – saranno oltre cento, due dei quali non italiani, più altri 60 per il comparto del disco e del vinile. Nel panorama delle fiere del settore quella di Forlì è la più grande e la più visitata, con una media di 15mila ingressi ogni volta".

"La fiera è ripartita – interviene l’amministratore della Fiera Valerio Roccalbegni – e lo ha fatto con eventi di grande richiamo, uno dei quali è sicuramente quello dedicato al vintage. Per il futuro abbiamo grandi idee: proporremo eventi unici in Italia e non solo". A ribadire la qualità della fiera del vintage è l’assessora Andrea Cintorino: "Un evento di grande importanza per ridare nuova vita agli oggetti del passato e per fare un tuffo nel passato". L’area principale, come sempre, sarà quella dedicata all’abbigliamento e agli accessori appartenuti al secolo scorso, pensati per accontentare tutti i gusti e tutte le tasche. Non mancheranno occasioni per i collezionisti e un’ampia area sarà dedicata anche ai dischi e ai fumetti.

All’ingresso dei padiglioni espositivi, i visitatori saranno accolti da una mostra inedita dedicata all’evoluzione della moda militare, dal titolo ‘The military intage design’, curata da ‘Maivisto, vintage store’ di Riccione. L’esposizione affronta l’evoluzione dell’abbigliamento militare del XX secolo, con un particolare focus del periodo tra la 2ª guerra mondiale e gli anni ‘70 . Diversi anche i workshop: uno, dedicato all’uso del turbante nella moda, si terrà sabato alle 11, mentre un altro sarà sempre sabato alle 16 e offrirà ai partecipanti i rudimenti del burlesque (per entrambi è necessaria la prenotazione: 345.5974368 o pinupschoolferrara@gmail.com). Un’area ad hoc sarà per le auto d’epoca, a cura del Big Boss Garage che esporrà una Mustang Coupè del 1969 con motore 302 Ford e 5000 di cilindrata.

A rendere più leggero il tempo trascorso in fiera dj set esclusivi e corsi di ballo gratuiti. Il Vinyl Dj Set e la Vintage Sound Selection saranno a cura di Andy Lee, Mr. Lucky, Dj Vinyl Wiz e Dj Sauro. La fiera aprirà le porte domani dalle 14 alle 20 e poi sabato e domenica dalle 10 alle 20. Il costo del biglietto intero è 8 euro, ma sul sito www.fieravintage.it è scaricabile una riduzione a 6 euro. Gratis sotto ai 12 anni, promo studenti 2 per 1: due ingressi a 8 euro per i ragazzi dai 13 ai 26 anni.

Sofia Nardi